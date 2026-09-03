Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktie auf dem Prüfstand 03.09.2026 10:58:49

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Siemens-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 10:42 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 273,75 EUR an der Tafel. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105 955 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 16,9 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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