Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie auf dem Prüfstand
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03.09.2026 10:58:49
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie zeigte sich um 10:42 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 273,75 EUR an der Tafel. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105 955 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 16,9 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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