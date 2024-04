Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im MDAX

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,93 Prozent stärker bei 26 533,17 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 237,058 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 26 292,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 289,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 292,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 538,26 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der MDAX 26 622,83 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 839,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 742,32 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 1,14 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 6,87 Prozent auf 29,70 EUR), AIXTRON SE (+ 4,28 Prozent auf 22,41 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,34 Prozent auf 40,28 EUR), RTL (+ 2,40 Prozent auf 32,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,19 Prozent auf 14,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Aurubis (-1,02 Prozent auf 73,00 EUR), Gerresheimer (-0,79 Prozent auf 100,50 EUR), FUCHS SE VZ (-0,77 Prozent auf 43,84 EUR), WACKER CHEMIE (-0,59 Prozent auf 109,50 EUR) und K+S (-0,50 Prozent auf 13,82 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 400 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,611 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at