Novartis Aktie

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WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098

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03.06.2026 17:29:44

Press Release: Novartis Cosentyx(R) PMR data in -2-

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Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41

61 324 7944

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(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)

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