Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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22.04.2026 09:51:27
Quantenchips: Infineon bringt Industrialisierungskompetenz in europäische Quanten-Pilotlinien ein
und letztlich kommerziell nutzbaren Quantencomputern. Mit erstklassiger Entwicklungs‑ und Fertigungskompetenz bringt sich Infineon gleich in drei europäischen Quanten‑Pilotlinienprojekten ein: SUPREME, CHAMP‑ION und SPINS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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