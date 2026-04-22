Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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22.04.2026 12:21:28

Quantenchips: Infineon bringt Industrialisierungskompetenz in europäische Quanten-Pilotlinien ein

München, Deutschland  22. April 2026  Infineon Technologies AG ist ein zentraler Industriepartner zur Beschleunigung des europäischen Bestrebens hin zu praxistauglichen  und letztlich kommerziell nutzbaren  Quantencomputern. Mit erstklassiger Entwicklungs-; und Fertigungskompetenz bringt sich Infineon gleich in drei europäischen Quanten-Pilotlinienprojekten ein: SUPREME, CHAMP-ION und SPINS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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