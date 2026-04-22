Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
22.04.2026 12:21:28
Quantenchips: Infineon bringt Industrialisierungskompetenz in europäische Quanten-Pilotlinien ein
München, Deutschland 22. April 2026 Infineon Technologies AG ist ein zentraler Industriepartner zur Beschleunigung des europäischen Bestrebens hin zu praxistauglichen und letztlich kommerziell nutzbaren Quantencomputern. Mit erstklassiger Entwicklungs-; und Fertigungskompetenz bringt sich Infineon gleich in drei europäischen Quanten-Pilotlinienprojekten ein: SUPREME, CHAMP-ION und SPINS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
23.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.04.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.04.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)