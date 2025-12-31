Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
31.12.2025 14:00:00
Ruckelt sich noch zurecht: Apples Foldable-Produktion
Einem Analysten zufolge könnte es länger dauern, bis Apple die gewünschten Stückzahlen seines Falt-Handys erreicht. Die Fertigung gestaltet sich schwierig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
