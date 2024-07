Schwacher Handel: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Am Donnerstag fiel der DAX via XETRA letztendlich um 0,40 Prozent auf 18 363,07 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,780 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 18 439,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 437,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 536,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 361,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 1,99 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der DAX einen Wert von 18 131,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 837,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 125,49 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,50 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 2,88 Prozent auf 15,36 EUR), Daimler Truck (+ 2,56 Prozent auf 38,13 EUR), Continental (+ 1,93 Prozent auf 59,18 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 493,00 EUR) und Porsche (+ 1,89 Prozent auf 73,44 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens (-4,42 Prozent auf 170,52 EUR), Siemens Energy (-2,32 Prozent auf 24,85 EUR), SAP SE (-1,46 Prozent auf 180,58 EUR), Infineon (-1,33 Prozent auf 34,47 EUR) und Merck (-1,29 Prozent auf 152,55 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 053 997 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218,528 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

