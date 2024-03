Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent leichter bei 4 307,27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 318,62 Zählern und damit 0,062 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 315,96 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 318,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 294,80 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 216,57 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2023, den Stand von 4 034,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 924,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,26 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 320,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 1,99 Prozent auf 3,88 GBP), Enel (+ 1,35 Prozent auf 5,98 EUR), Roche (+ 0,77 Prozent auf 235,35 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 90,81 CHF) und AstraZeneca (+ 0,66 Prozent auf 101,12 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,37 Prozent auf 41,83 EUR), Rio Tinto (-1,05 Prozent auf 50,37 GBP), Siemens (-0,89 Prozent auf 179,46 EUR), Nestlé (-0,67 Prozent auf 91,40 CHF) und Bayer (-0,59 Prozent auf 27,92 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 148 166 Aktien gehandelt. Mit 508,938 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at