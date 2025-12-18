DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Bewertung im Fokus 18.12.2025 12:49:47

Bernstein Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alex Irving einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Der Welthandel erhole sich von einem äußerst volatilen Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containervolumens und der internationalen Luftfracht, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Logistikbranche. Da die Reedereien die Suezkanal-Transitfahrten zwischen Asien und Europa aber erst langsam wieder aufnähmen, seien die Schwankungen und Schockwellen noch nicht vorbei.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:32 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,24 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7,44 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 260 211 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 43,0 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 22:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

