Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Dienstag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 18 696,00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 686,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 729,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 18 332,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2024, den Wert von 18 153,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 873,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,66 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,75 Prozent auf 24,42 EUR), Siemens (+ 1,08 Prozent auf 164,66 EUR), Commerzbank (+ 1,06 Prozent auf 15,76 EUR), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 29,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,81 Prozent auf 94,52 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Sartorius vz (-0,25 Prozent auf 239,40 EUR), Beiersdorf (-0,08 Prozent auf 126,85 EUR), SAP SE (-0,05 Prozent auf 200,05 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 34,04 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 208,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 579 931 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,058 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,57 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at