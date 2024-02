Siemens-Analyse: Barclays Capital stuft Siemens-Aktie mit Underweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach "gemischten" Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die zyklischen Risiken würden größer, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe ein Abwärtsrisiko, was den diesjährigen Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebita) betreffe.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:12 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 165,74 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 25,18 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 678 614 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 0,3 Prozent nach oben. Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

