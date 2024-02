Siemens Energy-Aktie fällt dennoch: Goldman hebt Ziel für Siemens Energy an

Analyst Ajay Patel hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre deutlich an und begründete dies unter anderem mit einem zuletzt starken Auftragseingang und den etwas besseren Margen. Der Energietechnikkonzern profitiere von zunehmenden Netz-Investitionen. Im ersten Geschäftsquartal habe das Unternehmen zwar positiv überrascht, den Ausblick aber nicht angetastet.

Die Siemens Energy-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 4,07 Prozent auf 13,79 Euro.

/tav/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)