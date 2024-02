Siemens Energy-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Den zuvor schon bekannten Eckdaten entsprechend sei der Geschäftsjahresauftakt solide gewesen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der jüngsten Stärke des Aktienkurses nach den vorläufigen Ergebnissen geht die Expertin am Berichtstag von einer neutralen Reaktion des Aktienkurses aus.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 14,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 28,97 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 262 618 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 20,8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.