Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Kursentwicklung im Fokus
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17.04.2026 09:29:15
SIX-Handel: SPI beginnt Freitagshandel im Plus
Um 09:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 18 565,35 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,361 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,246 Prozent stärker bei 18 559,84 Punkten, nach 18 514,38 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 554,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 565,35 Punkten lag.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 041,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 18 527,92 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 15 705,01 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,77 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,87 Prozent auf 3,65 CHF), Bossard (+ 3,86 Prozent auf 161,50 CHF), ams-OSRAM (+ 2,59 Prozent auf 11,88 CHF), Sensirion (+ 2,04 Prozent auf 70,10 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 1,67 Prozent auf 213,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-8,84 Prozent auf 0,09 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,73 Prozent auf 5,75 CHF), ASMALLWORLD (-7,20 Prozent auf 0,58 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,52 Prozent auf 0,30 CHF) und Private Equity (-3,87 Prozent auf 59,60 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 053 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 282,825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SPI-Werte
Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Private Equity Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|13,35
|8,98%
|ASMALLWORLD AG
|0,60
|-5,56%
|Bossard AG
|179,00
|5,29%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|232,00
|4,50%
|Curatis AG
|23,40
|1,30%
|Evolva Holding AG
|0,97
|9,60%
|Flughafen Zürich AG
|267,80
|2,84%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,85
|10,48%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|4,02
|19,64%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,09
|4,00%
|MindMaze Therapeutics
|0,34
|0,59%
|Private Equity Holding AG
|67,00
|2,29%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|359,20
|1,81%
|Sensirion Holding AG
|78,00
|5,12%
|UBS
|37,11
|2,03%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 874,94
|1,95%
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