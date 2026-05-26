UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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26.05.2026 18:13:21

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Nach Angaben des Managements liefen die strukturellen Veränderungen im US-Vermögensverwaltungsgeschäft der Schweizer Großbank planmäßig, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Die UBS sehe sich aufgrund der jüngsten Entwicklungen gestärkt und halte an ihrem Ziel fest, im Jahr 2026 positive Nettomittelzuflüsse zu erzielen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
41,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37,42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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