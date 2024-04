Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der STOXX 50 kam am Abend nicht vom Fleck.

Schlussendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 4 412,81 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,026 Prozent auf 4 409,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 410,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 425,58 Punkte, das Tagestief hingegen 4 403,24 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,646 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 315,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der STOXX 50 4 108,72 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 948,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,84 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 2,84 Prozent auf 88,24 CHF), Reckitt Benckiser (+ 2,63 Prozent auf 43,31 GBP), UBS (+ 1,89 Prozent auf 28,56 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 75,27 EUR) und HSBC (+ 1,68 Prozent auf 6,42 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,73 Prozent auf 437,40 EUR), GSK (-1,00 Prozent auf 16,38 GBP), BAT (-0,84 Prozent auf 23,56 GBP), Allianz (-0,73 Prozent auf 272,40 EUR) und Roche (-0,66 Prozent auf 224,90 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 36 454 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 518,265 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

