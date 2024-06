Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Morgen aufwärts.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,05 Prozent aufwärts auf 18 161,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 128,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 212,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 724,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 17 916,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Stand von 16 341,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,47 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 14,19 EUR), Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 23,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 495,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,29 Prozent auf 227,90 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,27 Prozent auf 14,83 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 52,26 EUR), Beiersdorf (-0,34 Prozent auf 145,65 EUR), Merck (-0,15 Prozent auf 171,00 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 218,80 EUR) und Continental (-0,04 Prozent auf 55,66 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 273 214 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

