Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

Am vierten Tag der Woche agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 15 510,50 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,476 Prozent auf 15 555,62 Punkte an der Kurstafel, nach 15 481,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 15 430,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 597,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,763 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der NASDAQ Composite bei 14 992,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 821,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 313,36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,04 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 629,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Superconductor (+ 35,90 Prozent auf 13,25 USD), EMCORE (+ 11,91 Prozent auf 0,67 USD), Consumer Portfolio Services (+ 11,90 Prozent auf 9,31 USD), Donegal Group B (+ 11,03 Prozent auf 15,60 USD) und Cutera (+ 9,24 Prozent auf 2,60 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Columbia Banking System (-21,14 Prozent auf 20,18 USD), Ebix (-10,08 Prozent auf 2,23 USD), Dorel Industries (-7,77 Prozent auf 6,41 CAD), AXT (-4,64 Prozent auf 2,67 USD) und Glacier Bancorp (-4,54 Prozent auf 38,69 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21 432 249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,772 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 41,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at