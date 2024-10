Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SMI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 12 010,99 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,421 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,657 Prozent auf 11 929,82 Punkte an der Kurstafel, nach 12 008,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 12 043,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 887,46 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Wert von 11 908,24 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, bei 12 051,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SMI 10 837,59 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,53 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 4 445,00 CHF), Roche (+ 1,27 Prozent auf 263,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,98) Prozent auf 225,80 CHF), Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 552,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,78 Prozent auf 700,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-2,58 Prozent auf 130,05 CHF), UBS (-0,93 Prozent auf 26,69 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 262,10 CHF), Logitech (-0,52 Prozent auf 73,20 CHF) und Alcon (-0,34 Prozent auf 82,04 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 820 831 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 229,506 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,55 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

