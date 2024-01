Stellantis-Aktie dennoch höher: Barclays verkleinert Kursziel für Stellantis

Die Unsicherheit sei angesichts fehlender vollständiger Drittquartalszahlen des Autoherstellers und diverser Vorgaben aus Europa und den USA hoch, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Autohersteller sprächen dagegen dessen Qualität und seine bisherige Erfolge. Seine Erwartungen bewegten sich daher über den Konsensschätzungen, so der Analyst.

Die Stellantis-Aktie gewinnt im EURONEXT-Handel zeitweise 0,99 Prozent auf 10,20 Euro.

/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 04:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX)