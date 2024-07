STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün

Der STOXX 50 notiert derzeit im Plus.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 4 512,45 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,429 Prozent auf 4 510,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 491,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 501,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 539,23 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 4 488,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 428,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 003,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 10,28 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 4,05 Prozent auf 35,96 EUR), Glencore (+ 2,29 Prozent auf 4,61 GBP), UBS (+ 2,04 Prozent auf 26,99 CHF), Enel (+ 1,76 Prozent auf 6,60 EUR) und Siemens (+ 1,65 Prozent auf 176,58 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,84 Prozent auf 186,04 EUR), RELX (-1,16 Prozent auf 35,97 GBP), BASF (-1,02 Prozent auf 44,73 EUR), GSK (-0,51 Prozent auf 15,22 GBP) und Diageo (-0,40 Prozent auf 24,80 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 6 118 858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 595,036 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

