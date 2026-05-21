Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index im Fokus
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21.05.2026 15:58:58
TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Donnerstagnachmittag
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent tiefer bei 3 945,28 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 543,622 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,131 Prozent auf 3 965,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 007,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 944,30 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 700,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, notierte der TecDAX bei 3 721,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 887,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,86 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 007,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,97 Prozent auf 64,20 EUR), Sartorius vz (+ 2,19 Prozent auf 233,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,14 Prozent auf 89,68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,09 Prozent auf 88,35 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,91 Prozent auf 53,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-2,95 Prozent auf 5,60 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 27,90 EUR), SAP SE (-2,66 Prozent auf 149,34 EUR), Nemetschek SE (-2,53 Prozent auf 63,55 EUR) und United Internet (-2,51 Prozent auf 26,40 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 566 441 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 182,979 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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