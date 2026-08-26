SAP Aktie

178,52EUR -5,16EUR -2,81%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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26.08.2026 06:38:40

SAP SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von 164 auf 201 Euro angehoben, die Aktien der Walldorfer aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihre Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Michael Briest am Dienstag. SAP liefere immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass die Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
201,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
186,08 € 		Abst. Kursziel*:
8,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:38 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
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SAP SE 180,62 -1,67% SAP SE

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08:19 OHB Outperform Oddo BHF
08:01 arGEN-X Buy UBS AG
07:30 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
06:58 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:38 SAP Neutral UBS AG
25.08.26 Fielmann Halten DZ BANK
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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