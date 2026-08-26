SAP Aktie
|178,52EUR
|-5,16EUR
|-2,81%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von 164 auf 201 Euro angehoben, die Aktien der Walldorfer aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihre Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Michael Briest am Dienstag. SAP liefere immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass die Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
201,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
186,08 €
|
Abst. Kursziel*:
8,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.08.26
|EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.08.26
|EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|180,62
|-1,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.