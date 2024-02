TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,64 Prozent schwächer bei 3 339,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,530 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,150 Prozent auf 3 355,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 360,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 327,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 361,89 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 267,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der TecDAX auf 3 111,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 241,63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 0,449 Prozent zu Buche. Bei 3 436,25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 1,29 Prozent auf 13,39 EUR), Infineon (+ 1,03 Prozent auf 32,90 EUR), CANCOM SE (+ 0,93 Prozent auf 28,08 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,77 Prozent auf 2,37 EUR) und PNE (+ 0,45 Prozent auf 13,44 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-6,90 Prozent auf 48,46 EUR), ADTRAN (-4,09 Prozent auf 6,10 USD), Siemens Healthineers (-2,95 Prozent auf 53,30 EUR), Nordex (-2,02 Prozent auf 9,92 EUR) und JENOPTIK (-1,66 Prozent auf 29,70 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 970 706 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 192,112 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at