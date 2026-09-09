Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Marktbericht
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09.09.2026 15:58:54
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,24 Prozent tiefer bei 3 986,28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,378 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,092 Prozent auf 4 032,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.
Bei 3 986,08 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 047,63 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,03 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 005,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 626,79 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,99 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,70 Prozent auf 31,84 EUR), Drägerwerk (+ 0,54 Prozent auf 110,80 EUR), SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 182,36 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,00 Prozent auf 3,16 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-4,66 Prozent auf 77,70 EUR), SMA Solar (-3,69 Prozent auf 61,25 EUR), PVA TePla (-3,48 Prozent auf 30,52 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 56,72 EUR) und AIXTRON SE (-2,32 Prozent auf 37,46 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 642 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 210,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SAP SE
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,71
|0,08%
|CANCOM SE
|22,20
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|27,91
|0,25%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|111,00
|0,36%
|EVOTEC SE
|3,16
|0,45%
|freenet AG
|24,52
|0,25%
|HENSOLDT
|77,76
|-1,17%
|Infineon AG
|56,86
|0,07%
|PVA TePla AG
|30,38
|0,33%
|SAP SE
|181,16
|0,38%
|SMA Solar AG
|61,45
|0,41%
|TeamViewer
|6,28
|-0,08%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,72
|1,08%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 994,71
|-1,03%