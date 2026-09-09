Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Marktbericht 09.09.2026 15:58:54

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter

Der TecDAX verliert am Nachmittag an Wert.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,24 Prozent tiefer bei 3 986,28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,378 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,092 Prozent auf 4 032,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.

Bei 3 986,08 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 047,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,03 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 005,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 626,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,99 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,70 Prozent auf 31,84 EUR), Drägerwerk (+ 0,54 Prozent auf 110,80 EUR), SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 182,36 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,00 Prozent auf 3,16 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-4,66 Prozent auf 77,70 EUR), SMA Solar (-3,69 Prozent auf 61,25 EUR), PVA TePla (-3,48 Prozent auf 30,52 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 56,72 EUR) und AIXTRON SE (-2,32 Prozent auf 37,46 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 642 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 210,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,71 0,08% AIXTRON SE
CANCOM SE 22,20 0,00% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 27,91 0,25% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 111,00 0,36% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,16 0,45% EVOTEC SE
freenet AG 24,52 0,25% freenet AG
HENSOLDT 77,76 -1,17% HENSOLDT
Infineon AG 56,86 0,07% Infineon AG
PVA TePla AG 30,38 0,33% PVA TePla AG
SAP SE 181,16 0,38% SAP SE
SMA Solar AG 61,45 0,41% SMA Solar AG
TeamViewer 6,28 -0,08% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,72 1,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 994,71 -1,03%

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