TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 793,44 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 512,042 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,397 Prozent auf 3 820,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 804,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 792,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 870,57 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 3 619,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, lag der TecDAX bei 3 697,11 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,67 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 870,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 5,07 Prozent auf 5,39 EUR), Bechtle (+ 3,48 Prozent auf 30,36 EUR), Ottobock (+ 2,96 Prozent auf 59,20 EUR), freenet (+ 2,42 Prozent auf 27,14 EUR) und Drägerwerk (+ 2,30 Prozent auf 88,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-5,77 Prozent auf 57,20 EUR), Nordex (-5,36 Prozent auf 47,32 EUR), HENSOLDT (-3,52 Prozent auf 77,94 EUR), Infineon (-3,29 Prozent auf 58,51 EUR) und EVOTEC SE (-2,15 Prozent auf 5,23 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 409 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 172,868 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at