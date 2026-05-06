SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 06.05.2026 15:58:57

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert

Der TecDAX sinkt aktuell.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 793,44 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 512,042 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,397 Prozent auf 3 820,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 804,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 792,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 870,57 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 3 619,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, lag der TecDAX bei 3 697,11 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,67 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 870,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 5,07 Prozent auf 5,39 EUR), Bechtle (+ 3,48 Prozent auf 30,36 EUR), Ottobock (+ 2,96 Prozent auf 59,20 EUR), freenet (+ 2,42 Prozent auf 27,14 EUR) und Drägerwerk (+ 2,30 Prozent auf 88,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-5,77 Prozent auf 57,20 EUR), Nordex (-5,36 Prozent auf 47,32 EUR), HENSOLDT (-3,52 Prozent auf 77,94 EUR), Infineon (-3,29 Prozent auf 58,51 EUR) und EVOTEC SE (-2,15 Prozent auf 5,23 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 409 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 172,868 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
05.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 30,50 -0,26% Bechtle AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 91,20 1,45% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 5,25 -4,28% EVOTEC SE
freenet AG 27,08 -0,59% freenet AG
HENSOLDT 77,30 -4,28% HENSOLDT
Infineon AG 58,80 -1,31% Infineon AG
Nordex AG 47,80 -0,46% Nordex AG
Ottobock 62,50 5,75% Ottobock
SAP SE 149,40 1,00% SAP SE
Siltronic AG 86,10 5,32% Siltronic AG
SMA Solar AG 59,00 1,72% SMA Solar AG
TeamViewer 5,62 3,40% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 795,77 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen