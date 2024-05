TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Carl Zeiss Meditec-Aktie an diesem Tag 120,45 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,830 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,27 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 30.04.2024 auf 99,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,73 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 8,86 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie ging am 22.03.2000 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at