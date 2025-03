TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 20.03.2020 wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Carl Zeiss Meditec-Anteile an diesem Tag 78,25 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hat, hat nun 1,278 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2025 88,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,60 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,05 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 5,95 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Carl Zeiss Meditec-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at