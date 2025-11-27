TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMA Solar Aktie
Am 27.11.2022 wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,652 SMA Solar-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 31,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,24 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 fand der erste Handelstag des SMA Solar-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Anteils belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
