Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
05.05.2026 10:35:20
Tim Cook to step down as Apple CEO, John Ternus to take over
John Ternus, who has long focused on design and products at Apple, will lead the iPhone maker as it gears up for an industry change spurred by artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:04
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Aktie im Fokus: M&A-Offensive bei Apple? Neue Strategie rückt Übernahmen in den Fokus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.05.26
|Start-ups challenge Apple over curbs on AI ‘vibe coding’ apps (Financial Times)
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Apple überzeugt (Dow Jones)
|
01.05.26
|Apple-Aktie im Aufwind: Milliardengewinn trotz Chip-Krise und Kostenexplosion (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|239,20
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX im Plus -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.