thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Konsolidierung 19.11.2025 17:57:39

TKMS-Aktie niedriger: Mögliche Übernahme von Kieler Nachbarwerft

TKMS-Aktie niedriger: Mögliche Übernahme von Kieler Nachbarwerft

Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS führt Gespräche mit der Kieler Nachbarwerft German Naval Yards.

Der TKMS-Vorstandsvorsitzende Oliver Burkhard bestätigte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe), dass Gespräche aufgenommen worden seien. Aus Kreisen ist der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass es um Möglichkeiten der Konsolidierung geht.

Dass TKMS über die Übernahme von German Naval Yards verhandelt, hatten zuerst die "Kieler Nachrichten" am 12. November berichtet. German Naval Yards gehört zu der französischen Werftengruppe CMN Naval. Am Kieler Standort waren zum Stand August rund 400 Beschäftigte tätig.

Werften gehörten lange Zeit zusammen

Die beiden Marinewerften teilen sich in Kiel eine Fläche und gehörten lange Zeit zusammen. Sie sind aus der früheren Traditionswert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis 1838 zurückreichen. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert unter German Naval Yards.

TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 9.100 Beschäftigte, darunter rund 3.300 in Kiel. Weitere Standorte sind Wismar und Itajaí in Brasilien. Mehrheitsaktionär ist thyssenkrupp.

Via XETRA notierte die TKMS-Aktie letztlich 1,19 Prozent tiefer bei 66,20 Euro.

/lkm/DP/jha

KIEL (dpa-AFX)

Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 9,23 -1,54% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 63,95 -3,33% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

