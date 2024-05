UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. An seinen Schätzungen für den Technologiekonzern habe sich nach den Quartalszahlen wenig geändert, schrieb Analyst Andre Kukhnin in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion der Aktie biete mit Blick auf das zweite Geschäftshalbjahr eine Kaufgelegenheit.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 00:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 00:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.