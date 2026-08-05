UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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05.08.2026 07:31:05

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Starke Kapitalmärkte hätten sich auf die schweizerische Großbank positiv ausgewirkt, schrieb Anke Reingen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem habe das Geldhaus Fortschritte bei strukturellen Faktoren gemacht./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46,23 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43,42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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