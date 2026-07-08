Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
08.07.2026 20:21:05
UniCredit’s bid for Commerzbank ends with a win and a puzzle
The market is awash with ideas on how Andrea Orcel secured nearly 18% of the German bank’s sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
09.07.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|UniCredit’s bid for Commerzbank ends with a win and a puzzle (Financial Times)
|
08.07.26
|Commerzbank-Übernahme durch UniCredit: Mailänder Bank lässt Fahrplan offen (Spiegel Online)
|
08.07.26
|Commerzbank: UniCredit präsentiert Endergebnis ihres Tauschangebots - Aktien mit Verlusten (dpa-AFX)
|
08.07.26