Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Auswertung
|
18.12.2025 16:12:39
Vergütung für DAX-Aufsichtsräte klettert - VW an der Spitze
Die gesamte Vergütungssumme stieg der Studie zufolge um 4,4 Prozent auf gut 128 Millionen Euro. Ausgewertet wurden die Unternehmen, die Ende August 2025 zum DAX gehörten. Der Index bildet die 40 größten, börsennotierten Firmen in Deutschland ab.
"Die höchste Gesamtvergütung erhielt wie im Vorjahr der Aufsichtsrat von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)", sagte ein DSW-Sprecher. Insgesamt seien 2024 rund 7,8 Millionen Euro an die Mitglieder des 20-köpfigen Gremiums ausgezahlt worden. Dahinter folgen die Deutsche Bank (ebenfalls rund 7,8 Millionen Euro) und BMW (rund 5,8 Millionen Euro).
Von den Aufsichtsratsvorsitzenden hätten Alexander Wynaendts von der Deutschen Bank (950.000 Euro), Michael Diekmann von der Allianz (758.000 Euro) und Hans Dieter Pötsch von Volkswagen (679.000 Euro) die höchsten Vergütungen erhalten.
Die bestbezahlte Aufseherin war laut DSW Birgit Steinborn, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Siemens, mit 452.000 Euro. In der Gesamtrangliste liege sie damit auf Platz 22.
Die IG Metall wies darauf hin, dass Mitglieder der DGB-Gewerkschaften verpflichtet sind, einen Großteil ihrer Aufsichtsrats-Tantiemen an die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung abzuführen. "Grundlage hierfür ist eine entsprechende Richtlinie", erklärte ein Sprecher. Demnach müsse ein einfaches Aufsichtsratsmitglied bis zur Grenze von 5.000 Euro Tantiemen pro Jahr zehn Prozent abführen. "Ab dieser Grenze müssen 90 Prozent abgeführt werden." Für stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende liege die Grenze bei 7.500 Euro.
/tob/DP/stw
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
18.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.at)
|
18.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)