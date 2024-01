Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,54 Prozent leichter bei 4 086,50 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,200 Prozent auf 4 100,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 108,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 100,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 068,21 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,316 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 034,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 859,75 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, einen Stand von 3 766,20 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 1,05 Prozent auf 4,64 GBP), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 90,14 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,53 EUR), SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 136,80 EUR) und UBS (+ 0,24 Prozent auf 25,44 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-1,93 Prozent auf 159,28 EUR), BASF (-1,75 Prozent auf 46,86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,62 Prozent auf 35,88 CHF), Diageo (-1,48 Prozent auf 27,67 GBP) und Roche (-1,47 Prozent auf 250,60 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 6 334 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 420,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

