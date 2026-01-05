Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
