Beiersdorf Aktie

95,40EUR 1,60EUR 1,71%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

05.01.2026 07:49:32

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
92,80 € 		Abst. Kursziel*:
39,01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
95,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,22%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

