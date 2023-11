Verluste in Wien: ATX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 3 252,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 111,686 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 252,41 Zählern und damit 0,011 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 252,76 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 269,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 246,01 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,681 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der ATX mit 3 034,48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der ATX einen Stand von 3 138,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, lag der ATX-Kurs bei 3 249,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,94 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell IMMOFINANZ (+ 3,07 Prozent auf 18,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,62 Prozent auf 117,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,10 Prozent auf 32,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 29,00 EUR) und Wienerberger (+ 1,02 Prozent auf 25,64 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-2,75 Prozent auf 81,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,88 Prozent auf 41,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,66 Prozent auf 24,94 EUR), OMV (-0,95 Prozent auf 39,82 EUR) und Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 26,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 267 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,739 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

