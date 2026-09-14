Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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14.09.2026 14:45:00
What's Wrong With Nike Stock?
Times are tough for Nike (NYSE: NKE) shareholders. The company's share price is down roughly 42% year to date as of this writing, and it trades off roughly 79% from its lifetime high. Over the last 10 years, the stock is down 33.5%. Meanwhile, the S&P 500's level has risen nearly 260%. What's behind the footwear and apparel leader's stock collapse?
The core growth bets that Nike put in place a decade ago have not panned out. While the company's major investment in the Chinese market initially seemed to be yielding strong results, conditions have since soured. In addition to tariffs and trade-war dynamics creating headwinds and manufacturing repositioning, Chinese shoppers have shown a growing preference for domestic brands.
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Nachrichten zu Nike Inc.
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20:04
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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18:00
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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16:01
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.09.26
|Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,17
|1,18%
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