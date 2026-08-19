Nike Aktie

34,51EUR -0,25EUR -0,71%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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19.08.2026 07:04:16

Nike Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 40,06 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 40,06 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 34,61 -0,40% Nike Inc.

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07:04 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:03 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:59 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:51 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
18.08.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
18.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
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