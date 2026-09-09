Nike Aktie
|32,62EUR
|-0,09EUR
|-0,26%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike auf "Sector Perform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 38,10
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 38,10
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
08.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|11:33
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:33
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|11:33
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,67
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:34
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:33
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Danone Buy
|UBS AG
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)