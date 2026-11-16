Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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16.11.2026 19:15:02
Why Intel Stock Is Falling Monday
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) stock is down 6.7% as of 11:38 a.m. ET on Monday, Nov. 16, as chip stocks sell off ahead of Nvidia (NASDAQ:NVDA)'s earnings.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite are down 1.6% and 2.2%, respectively.
The market is sliding ahead of Nvidia's earnings call on Tuesday as investors continue to reckon with the ouster of now-former CEO Jensen Huang. His departure last week came after the revelation of multiple extramarital affairs, one of which was with an alleged Chinese intelligence asset.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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12.11.26
|ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben (dpa-AFX)
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09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|50,58
|-6,85%
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