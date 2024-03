XETRA-Handel DAX verbucht zum Start Abschläge

Am Montag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,64 Prozent tiefer bei 17 700,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,797 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,694 Prozent auf 17 690,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 814,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 680,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 701,14 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bewegte sich der DAX bei 16 926,50 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 16 794,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 427,97 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,55 Prozent zu. 17 879,11 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,60 Prozent auf 27,32 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 19,34 EUR), Merck (+ 0,89 Prozent auf 158,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,48 Prozent auf 38,63 EUR) und EON SE (+ 0,46 Prozent auf 12,05 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-2,96 Prozent auf 33,28 EUR), Rheinmetall (-1,97 Prozent auf 413,50 EUR), Continental (-1,57 Prozent auf 69,04 EUR), SAP SE (-1,45 Prozent auf 174,38 EUR) und Siemens (-1,44 Prozent auf 179,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 825 008 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 206,529 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,85 erwartet. Mit 7,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

