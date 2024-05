XETRA-Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im DAX

Das macht der DAX am Morgen.

Um 09:11 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 18 773,94 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,836 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,002 Prozent stärker bei 18 773,24 Punkten in den Handel, nach 18 772,85 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 768,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 799,77 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Wert von 17 930,32 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 13.02.2024, bei 16 880,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 15 913,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,95 Prozent zu. Bei 18 845,86 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1,16 Prozent auf 29,29 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,69 Prozent auf 27,81 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,61 Prozent auf 49,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,56 Prozent auf 117,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,51 Prozent auf 39,78 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 23,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 67,82 EUR), Daimler Truck (-0,51 Prozent auf 41,28 EUR), QIAGEN (-0,37 Prozent auf 40,72 EUR) und Henkel vz (-0,36 Prozent auf 81,98 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 541 797 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

