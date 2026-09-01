Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
01.09.2026 14:05:18
Yearn for the Tern: Apple Has a New Daddy
John Ternus takes the helm of a $4 trillion tech giant, but it comes with challenges as Apple faces down the RAM shortage, AI launch delays and the foldable phone market.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:01
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
31.08.26
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|280,30
|2,81%
|Tern PLC
|0,01
|2 400,00%
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