Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert letztendlich

Letztendlich hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 976,81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 4 985,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 982,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 967,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 000,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,23 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 4 921,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Stand von 4 877,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 4 218,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,28 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,78 Prozent auf 182,90 EUR), Sanofi (+ 1,52 Prozent auf 89,75 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 22,29 EUR), Eni (+ 1,10 Prozent auf 14,52 EUR) und Allianz (+ 0,98 Prozent auf 268,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,55 Prozent auf 165,96 EUR), Stellantis (-1,03 Prozent auf 20,24 EUR), Infineon (-0,70 Prozent auf 36,83 EUR), Ferrari (-0,23 Prozent auf 376,44 EUR) und UniCredit (-0,11 Prozent auf 36,27 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 17 397 625 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 360,367 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,83 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at