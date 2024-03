Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag

Am Montag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 18 195,74 Punkte zurück. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,839 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 18 206,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 205,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 176,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 238,09 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 17 419,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 706,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, erreichte der DAX einen Wert von 14 957,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 8,51 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 238,09 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 514,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,00 Prozent auf 101,10 EUR), Henkel vz (+ 1,78 Prozent auf 73,36 EUR), BMW (+ 1,75 Prozent auf 105,94 EUR) und Zalando (+ 1,34 Prozent auf 24,99 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-2,12 Prozent auf 373,60 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 160,15 EUR), Brenntag SE (-0,99 Prozent auf 78,22 EUR), Continental (-0,78 Prozent auf 65,80 EUR) und SAP SE (-0,75 Prozent auf 178,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 721 581 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,427 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,11 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,78 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at