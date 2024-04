Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,63 Prozent auf 5 022,58 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,354 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,313 Prozent fester bei 5 006,50 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 990,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 027,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 006,50 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,211 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 4 961,11 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 468,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 309,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 11,30 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,01 Prozent auf 176,62 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 34,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,52 Prozent auf 126,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,18 Prozent auf 77,08 EUR) und Bayer (+ 1,15 Prozent auf 27,71 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-0,96 Prozent auf 5,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,02 Prozent auf 413,50 EUR), BASF (+ 0,02 Prozent auf 53,61 EUR), Allianz (+ 0,23 Prozent auf 264,60 EUR) und SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 172,86 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 475 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 402,734 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 9,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at