NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Olivier Nicolai verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf jüngste Marktdaten zu Europa, wo das Volumenwachstum zuletzt vor allem durch Preisanhebungen gespeist worden sei. Auch der Brauereikonzern habe ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum in den vier Wochen bis zum 8. Oktober verzeichnet, wobei Europa aber nur für 8 Prozent des gesamten Konzernerlöses stehe./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 09:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.