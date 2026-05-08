arGEN-X Aktie
|670,60EUR
|2,40EUR
|0,36%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
08.05.2026 13:29:12
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 1013 US-Dollar belassen. Der Biotech-Spezialist habe ein gutes erstes Quartal hinter sich, schrieb Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
670,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
670,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
|
06.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
04.05.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26
|EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)